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EKONOMİ

İsrail saldırısında hastanedeki hastalar yaralandı

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. Saldırıların Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Temnin Hastanesi'ni hedef alması sonucu onlarca hasta yaralandı.

İsrail saldırısında hastanedeki hastalar yaralandı
Yayınlanma Tarihi: 14.10.2024 02:00:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:03

Temnin et-Tahta beldesinde bulunan Temnin Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 3 gündür üst üste hastanenin çevresini bombaladığı belirtildi.

Saldırıların hastanede büyük zarara yol açtığı aktarılan açıklamada, saldırıların etkisiyle cam ve şarapnel parçaları nedeniyle çok sayıda hastanın yaralandığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Temnin el-Tahta bölgesine yapılan saldırılar sonucu 4 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, Temnin Hastanesi'nde oluşan hasar doğrulanırken, yaralıların hastanedeki hastalar olduğu konusunda bilgi verilmedi.
Bekaa'da yapılan saldırılarda Reyyak ve Tel Şeyha Hastanelerinde hasar oluştuğu bildirilen açıklamada ayrıntılara yer verilmedi.

⁠- İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 255 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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