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EKONOMİ

Çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemesi gerçekleşti

Çiftçilere verilen destekler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 185 milyon 799 bin liralık yardım çiftçilere ulaştırıldı.

Çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemesi gerçekleşti
Yayınlanma Tarihi: 14.10.2024 02:00:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:56

Tarım ve Orman Bakanlığı, 185 milyon 799 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Toplamda 185 milyon 799 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 94 milyon 111 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için 45 milyon 321 bin lira, bireysel sulama sistemleri için 37 milyon 525 bin lira, sertifikalı tohum üretimine 7 milyon 871 bin lira, sertifikalı tohum kullanımına 417 bin 435 lira, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında 222 bin 400 lira, iyi tarım uygulamaları için 331 bin 165 liralık destek aktarıldı.

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Etiketler Hayvan Hastalıkları Tazminatı bireysel sulama Tarım ve Orman Bakanlığı

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