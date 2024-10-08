TechAnkara Proje Pazarı’nda Girişimciler ve Yatırımcılar Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Teknogirişim Konseyi çalışmaları kapsamında ekosisteme ivme kazandıracak önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Attığımız adımlarla gayemiz Türkiye'yi teknoloji üretme ve geliştirmede devler ligine taşımak." dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, başkentteki teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının işbirliğiyle "11. TechAnkara Proje Pazarı" etkinliği düzenlendi.

ATO Congresium'daki organizasyonda girişimciler, 100 stantta 100 projeyle yatırımcıların ve ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Bakan Yardımcısı Çoştu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, üretim süreçlerinin akıllı teknolojilerle dönüştüğü, makinelerin ve sistemlerin birbirleriyle iletişim kurduğu, yapay zekanın katma değerli uygulamaların merkezinde yer aldığı bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Sanayiden sağlığa, tarımdan hizmet sektörüne, hatta günlük yaşama kadar her alanda teknoloji tabanlı yenilikçi uygulamaların ortaya çıktığına dikkati çeken Çoştu, şöyle devam etti.

"Girişimciler ve yatırımcılar için yepyeni fırsatlar doğuyor. Bunun oluşturduğu potansiyel sayesinde teknoloji girişimciliği de ülkelerin kalkınma serüvenlerinde en önemli unsurlardan biri haline geliyor. Türkiye Yüzyılı'nda ekonomik alanda gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz yeni başarı hikayelerini teknoloji girişimciliği noktasında önemli bir unsur olarak konumlandırdık. Ülkemizde teknolojik girişimciliğin gelişim hızını artırmak, girişimcilik ekosistemimizin daha da güçlenmesini sağlayacak adımları hep birlikte atmaya gayret gösteriyoruz. Bütünleşik bir yaklaşımla hazırlanmış pek çok uygulama ve düzenlemeyle Türkiye'nin teknoloji odaklı ekonomik dönüşümüne hız verdik. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu çağrıları Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu gibi mekanizmalarımız ve uygulamalarımızla girişimlerimizin, girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturacak finansman imkanlarını ekosistemimizin hizmetine sunuyoruz. Bu finansman mekanizmalarıyla girişim sermayelerine şimdiye kadar 7,3 milyar liralık kaynak ayırdık, 67 milyar liralık finansmanı harekete geçirdik."

- "Yeni adımları atmaya devam edeceğiz"

Çoştu, tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin ölçeklenmesi için öncü rol üstlenen TÜBİTAK BİGG Programı ile bugüne kadar 2 bin 379 teknoloji girişiminin kurulmasını sağladıklarını söyledi.

KOSGEB girişimcilik destek bütçesini 5 kat artırarak girişimcilerin ve girişimci adayların istifadesine sunduklarına işaret eden Çoştu, TEKNOFEST yarışmaları modeliyle teknoloji girişimciliğinin hızla büyüyeceğini anlattı.

Çoştu, girişimcilik ekosistemini küresel cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan Turcorn 100 Programı ile hızlı büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerin küresel pazarlara açılmasına katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Girişimcilik ekosisteminin önünü açacak mevzuat düzenlemelerine de hız verdiklerini vurgulayan Çoştu, şunları kaydetti:

"Teknogirişim Konseyi çalışmaları kapsamında ekosisteme ivme kazandıracak önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Attığımız adımlarla gayemiz Türkiye'yi teknoloji üretme ve geliştirmede devler ligine taşımak. Kurduğumuz güçlü teknoloji geliştirme altyapısı ve nitelikli insan kaynağımızla Türkiye'nin teknoloji temelli kalkınmasının önünü açtık. Özellikle Ankara havacılık, uzay, savunma sanayisi gibi Milli Teknoloji Hamlesi için stratejik öneme sahip alanlarda gurur duyduğumuz projelerin adresi konumunda. Başkentimiz teknoloji girişimciliğinde de yüz akı şehirlerimiz arasında yerini aldı, savunma, siber güvenlik, oyun gibi farklı fikirlerde lider girişimlere ev sahipliği yapıyor. Şehrimizin teknoloji girişimlerinde yeni başarıların adresi olması için yeni adımları atmaya devam edeceğiz. Deep TechAnkara Hızlandırma Programımızda da başvurular 11 Ekim'e kadar devam ediyor. Bu kapsamda yapay zeka girişimlerimizin büyüme ve ticarileşme süreçlerini hızlandıracak yeni işbirlikleri yapmalarına fırsat sağlayacağız."

- "Girişimcilere 2 milyar liranın üzerinde proje desteği sunuldu"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da başkentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, bürokrasi ve siyasetin merkezinde yer aldığını, son zamanlarda da teknoloji, bilim ve girişimcilik ekosisteminin merkezine oturmuş önemli bir kent olduğunu söyledi.

Ajansın 15 yıl önce kurulduğunu ve bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde proje desteği sunduğu bilgisini veren Kalkan, "Ajansımız, spordan sanata, eğitimden sağlığa, teknolojiden bilime, kültürden turizme pek çok alanda Ankara'mızın marka değerini artıracak projelere imza atmış, atmaya da devam edecek. Bu alanların başında teknoloji geliyor. Girişimciliği, dijital dönüşümü, teknolojiyi her alanda önemsiyoruz." dedi.

Kalkan, kırsal değerleri katma değere dönüştürmek için oluşturdukları yeni nesil kırsal kalkınma strateji doğrultusunda Ankara kırsalının, teknolojik dönüşümü ve inovasyonu özümseyip uygulaması için motive ettiklerini bildirdi.

TechAnkara Proje Pazarı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da girişimcileri yatırımcılar ve ziyaretçilerle buluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Kalkan, "Bu yıl proje pazarımıza 275 proje başvurusu geldi. 33 jüri üyemiz farklı kriterlerde değerlendirmelerini yaptı ve 100 proje alanda sergilendi. TechAnkara Projesi'ni diğer teknoloji buluşmalarından ayıran en önemli çıktı girişimci ve yatırımcı buluşmalarıdır." diye konuştu.

Kalkan, program kapsamında sergilenen 100 proje içinden seçilecek ilk 5 projeye ticarileştirme desteğinin sağlanacağını, bunun yanı sıra teknoloji geliştirme bölgeleri ve kuluçka merkezleri tarafından verilecek ofis ödülleri ile girişimcilik ekosistemine destek olduklarını anlattı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise Ankara'nın çok yönlü bir şehir olduğuna dikkati çekerek, bu çok yönlülüğün başkente dinamizm sağladığını kaydetti.

Ankara Kalkınma Ajansının önceliğinin şehirdeki görece geride kalan sektörleri öne çıkarmak olduğunu belirten Şahin, "Hedefimiz Ankara'nın bir teknoloji üssü olarak uzay, havacılık ve ileri teknoloji ürünlerindeki rolünü öne çıkararak, bunu desteklemek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından geliştirdikleri projelerle dereceye giren girişimcilere ödülleri takdim edildi.