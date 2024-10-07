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EKONOMİ

TOBB'dan raporlara onay

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 8,2 azalarak 4 bin 116'ya geriledi.

TOBB’dan raporlara onay
Yayınlanma Tarihi: 7.10.2024 11:48:36 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 11:45

TOBB, eylül ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 8,2 azalışla 4 bin 116 oldu.

Yılın 9 ayındaki rapor sayısı geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,4 azaldı.

Eylülde en çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 866 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Onu, 299 raporla Ankara ve 274 raporla Bursa izledi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Eylül 2023'te 97 bin 97 iken geçen ay yüzde 2 azalışla 95 bin 178'e geriledi.

Çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 997 bin 76 olarak hesaplandı.

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Etiketler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( Bursa İstanbul Ankara TOBB Sanayi Veri Tabanı TOBB

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