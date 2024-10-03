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EKONOMİ

Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yürürülükte olan petrol piyasası lisans yönetmeliği bazı değişikliklere gitti.

Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik
Yayınlanma Tarihi: 3.10.2024 09:20:26 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:20

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), petrol piyasasında uygulanacak kriterlere ilişkin yönetmelik revize edildi.

EPDK'nin "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin 38'inci maddesinde yer alan "Yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla; kamu kurum ve kuruluşlarına, liman, havalimanı, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç olmak üzere" ifadesi, "Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkanı ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç olmak üzere" şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, "Akaryakıt istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılmasının gerçekleştirilmesi" bendi aynı maddeye eklendi.

Söz konusu yönetmelik, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

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Etiketler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Resmi Gazete Akar Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğin EPDK

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