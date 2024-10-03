OpenAI fon toplamayı sürdürüyor

Geliştirdiği ChatGPT ile tanınan OpenAI firması büyümesini sürdürmek için 6.6 milyar dolarlık fon topladı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın 157 milyar dolarlık değerlemeyle 6,6 milyar dolarlık fon topladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm insanlık için faydalı olacak yapay genel zekayı sağlama misyonunda ilerleme kaydedildiği aktarıldı. Açıklamada,

OpenAI'ın misyonunu hızlandırmak için 157 milyar dolarlık değerlemeyle 6,6 milyar dolarlık yeni fon sağladığı kaydedildi.

Şirketinin amacının gelişmiş zekayı yaygın olarak erişilebilir bir kaynak haline getirmek olduğu belirtilen açıklamada, yeni fonun şirketin öncü yapay zeka araştırmalarındaki liderliğini güçlendirmesine, hesaplama kapasitesini artırmasına ve insanların zor problemleri çözmelerine yardımcı olacak araçlar geliştirmeye devam etmesine olanak tanıyacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve müttefik hükümetler de dahil olmak üzere kilit ortaklarla iş birliği yapılarak, bu teknolojinin tüm potansiyelinin açığa çıkarılabileceği ifade edildi.

Her hafta dünya genelinde 250 milyondan fazla kişinin çalışmalarını, yaratıcılıklarını ve öğrenimlerini geliştirmek için ChatGPT kullandığı belirtilen açıklamada, sektörler genelinde işletmelerin verimliliklerini ve operasyonlarını iyileştirdiği, geliştiricilerin ise platformu kullanarak yeni nesil uygulamalar oluşturduğu kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre finansman turuna girişim sermayesi şirketi Thrive Capital liderlik etti. Microsoft, SoftBank ve Nvidia da yatırımcılar arasında yer aldı.