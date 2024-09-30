Doğal gaz ithalatı arttı

En fazla ithalat 1 milyar 482 milyon 580 bin metreküple Rusya 'dan yapıldı.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,94 artarak yaklaşık 3 milyar 574 milyon 710 bin metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 105 milyon 950 bin metreküpü boru hatlarıyla, 468 milyon 750 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, geçen yıl temmuz ayındaki 3 milyar 30 milyon 960 bin metreküp seviyesine kıyasla yüzde 17,94 artarak 3 milyar 574 milyon 710 bin metreküpe ulaştı.

Temmuzda en fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 482 milyon 580 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 4 milyon 80 bin metreküple

Azerbaycan, 619 milyon 290 bin metreküple İran takip etti.

Bu dönemde, Cezayir'den 468 milyon 750 bin metreküp LNG ithal edildi.

- Konutlarda gaz tüketimi yüzde 6,41 azaldı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi temmuzda yıllık bazda yüzde 9,49 artarak 3 milyar 288 milyon 180 bin metreküpe çıktı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 13,59 artışla 1 milyar 52 milyon 30 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 15,33 artarak 1 milyar 334 milyon 830 bin metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise temmuzda yüzde 6,41 azalarak 339 milyon 440 bin metreküpe geriledi.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,45 düşüşle yaklaşık 3 milyar 810 milyon 120 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 3 milyar 480 milyon 250 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 329 milyon 860 bin metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.