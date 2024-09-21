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EKONOMİ

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
Yayınlanma Tarihi: 21.09.2024 09:06:11 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:03

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 488'de sabit kaldı. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 19 azaldı.

Perşembe gününü 74,88 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,72 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,00 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 71,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Etiketler Brent Batı Teksas Baker Hughes ABD

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