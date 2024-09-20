Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yüksek katma değerli ve vasıflı çelik üretimini artırarak, paslanmaz çelik yatırımıyla sanayiye güçlü bir ivme kazandırmaya kararlı olduklarını belirterek, "Yerli ve milli üretim anlayışımızla endüstriyel kalkınmamızı kararlılıkla sürdürecek, çelik sektöründe Türkiye 'nin gücüne güç katacağız." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin Yüksek İstişare Toplantısı'nda, sektörü daha ileriye taşıyacak fikirleri, projeleri ele aldıklarını belirtti.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Dünyanın önde gelen çelik üreticileri arasında yer alan ülkemizin bu alandaki kabiliyetlerini daha da güçlendirmek için adımlar atıyoruz. Dijital ve yeşil dönüşüm sürecinde sektörün uyumunu hızlandıracak kapsamlı yol haritamızı belirledik. Teşviklerimizi güncelliyor, yeni destek mekanizmalarını devreye alıyoruz. Yüksek katma değerli ve vasıflı çelik üretimini artırarak, paslanmaz çelik yatırımıyla sanayimize güçlü bir ivme kazandırmaya kararlıyız. Yerli ve milli üretim anlayışımızla endüstriyel kalkınmamızı kararlılıkla sürdürecek, çelik sektöründe Türkiye'nin gücüne güç katacağız."