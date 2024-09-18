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EKONOMİ

AB'de gelecek yıl elektrikli otomobillerin payının yüzde 24'e ulaşacağı tahmin edildi

Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu (T&E), gelecek yıl uygun fiyatlı modellerin çıkmasıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payının yüzde 24'e ulaşacağını öngördü.

AB’de gelecek yıl elektrikli otomobillerin payının yüzde 24’e ulaşacağı tahmin edildi
Yayınlanma Tarihi: 18.09.2024 10:46:12 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:37

Avrupa'da sürdürülebilir taşımacılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Brüksel merkezli federasyon T&E, elektrikli otomobil piyasasının durumuna ilişkin çalışmasını yayımladı.

2025'te elektrikli otomobil satışlarında hızlı artış beklendiği belirtilen çalışmada, bunun AB iklim hedeflerini yakalamaya katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çalışmada, bu yılın ilk yarısındaki satışlar ve tahminler baz alınarak yapılan modellemelerde elektrikli otomobillerin gelecek yıl toplam satışlardaki payının yüzde 24'e ulaşacağı öngörüldü.

Bazı üreticilerin satışlardaki durgunluk nedeniyle AB'den karbon hedeflerini ertelemek için özel kriz maddesini başlatmasını istediği anımsatılan çalışmada, elektrikli otomobil üreticilerinin gelecek yıl sektörün AB emisyon azaltma hedeflerine yüzde 60 katkı sağlayacağı kaydedildi.

Çalışmada, emisyondaki düşüşe özellikle 2024 ve 2025'te piyasaya sürülen veya sürülecek olan 25 bin avronun altındaki 7 yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobil modelinin katkı sağlayacağı vurgulandı.

Öte yandan, AB'de son aylarda elektrikli otomobil satışlarında bir yavaşlama olmuştu. Bu yılın ilk yarısında elektrikli otomobiller AB'de yüzde 14'lük bir pazar payı almıştı.


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Etiketler Brüksel Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu Avrupa Birliği ( AB Avrupa

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