Arama

Menu
EKONOMİ

Rekabet Kurumu rekabet ilkelerini kılavuzda topladı

Rekabet Kurumu, "İş Gücü Piyasalarındaki Rekabet İhlallerine Yönelik Kılavuz Taslağı"nı kamuoyu görüşüne açtı.

Rekabet Kurumu rekabet ilkelerini kılavuzda topladı
Yayınlanma Tarihi: 17.09.2024 09:50:37 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:42

Kurumdan yapılan açıklamada, emeğe yönelik rekabetin esas olduğu iş gücü piyasalarının temel yapısal özelliğinin, çok sayıda çalışan karşısında az sayıda işverenin faaliyet göstermesi olduğu belirtildi.

Bu özelliğin pazarda, çalışanların ücret ve diğer çalışma koşullarına yönelik işveren lehine bir dengesizlik oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, işverenler arasında çalışanların hareketliliğiyle ücret ve diğer çalışma koşullarına yönelik gerçekleştirilen rekabeti sınırlayıcı davranışların var olan dengesizliği daha da derinleştirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde iş gücü piyasalarına yönelik gerçekleşen ihlallere ilişkin netlik sağlanması amacıyla yeni bir kılavuz taslağı hazırlandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hazırlanan taslakla, iş gücü piyasalarında teşebbüsler arasında gerçekleştirilen davranışların ilgili kanun çerçevesindeki yerine ve önemine, iş gücü piyasalarına yönelik gerçekleşebilecek ihlal türlerinin neler olduğuna, Rekabet Kurulu tarafından bahse konu ihlallerin nasıl değerlendirildiğine ve değerlendirileceğine, ilgili ihlaller konusunda üçüncü taraflarca dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğuna, iş gücü piyasalarındaki rakipler arası anlaşmalara yönelik yan sınırlama değerlendirmesinin hangi kriterler çerçevesinde yapıldığına ya da yapılacağına yönelik temel ilkelerin ortaya konulması amaçlanmıştır."


Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Rekabet Kurulu Rekabet Kurumu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN