Rekabet Kurumu rekabet ilkelerini kılavuzda topladı

Kurumdan yapılan açıklamada, emeğe yönelik rekabetin esas olduğu iş gücü piyasalarının temel yapısal özelliğinin, çok sayıda çalışan karşısında az sayıda işverenin faaliyet göstermesi olduğu belirtildi.

Bu özelliğin pazarda, çalışanların ücret ve diğer çalışma koşullarına yönelik işveren lehine bir dengesizlik oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, işverenler arasında çalışanların hareketliliğiyle ücret ve diğer çalışma koşullarına yönelik gerçekleştirilen rekabeti sınırlayıcı davranışların var olan dengesizliği daha da derinleştirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde iş gücü piyasalarına yönelik gerçekleşen ihlallere ilişkin netlik sağlanması amacıyla yeni bir kılavuz taslağı hazırlandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hazırlanan taslakla, iş gücü piyasalarında teşebbüsler arasında gerçekleştirilen davranışların ilgili kanun çerçevesindeki yerine ve önemine, iş gücü piyasalarına yönelik gerçekleşebilecek ihlal türlerinin neler olduğuna, Rekabet Kurulu tarafından bahse konu ihlallerin nasıl değerlendirildiğine ve değerlendirileceğine, ilgili ihlaller konusunda üçüncü taraflarca dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğuna, iş gücü piyasalarındaki rakipler arası anlaşmalara yönelik yan sınırlama değerlendirmesinin hangi kriterler çerçevesinde yapıldığına ya da yapılacağına yönelik temel ilkelerin ortaya konulması amaçlanmıştır."



