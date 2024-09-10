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EKONOMİ

Rusya'nın dış ticaret fazlası 87,9 milyar dolara yükseldi

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın 7 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,25 artarak 87,9 milyar dolara çıktı.

Rusya’nın dış ticaret fazlası 87,9 milyar dolara yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 10.09.2024 14:50:25 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:05

Rusya Merkez Bankası, ülkenin bu yılın ocak-temmuz dönemine ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde Rusya'nın ihracatı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,75 artarak 241 milyar dolara çıkarken, ithalatı ise yüzde 7,8 gerileyerek 153,1 milyar dolara düştü.

Böylelikle ülkenin dış ticaret fazlası yüzde 20,25 artarak 87,9 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine ihracatı yüzde 30,6 azalarak 37,4 milyar dolara, bu ülkelerden ithalatı da yüzde 11,6 düşerek 41,5 milyar dolara geriledi.

Ülkenin Asya'ya ihracatı ise yüzde 8,5 artarak 181,6 milyar dolara çıkarken, bu bölgedeki ülkelerden ithalatı yüzde 5,9 azalarak 101,1 milyar dolara düştü.

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini 150,5 milyar dolar ile madenler ve madeni ürünler oluştururken, ana ithalat kalemini ise 77 milyar dolarla makine, teçhizat ve araçlar oluşturdu.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 58,5 azalarak 140 milyar dolara düşmüştü.

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Etiketler Rusya Merkez Bankası Avrupa Asya Rusya

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