Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Bakan Bolat, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi
EKONOMİ

Bakan Bolat, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi

Bakan Bolat, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili, "Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir." dedi

Bakan Bolat, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi
Yayınlanma Tarihi: 7.09.2024 12:15:24 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:11

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesiyle ilgili, "Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, Fitch'in değerlendirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçlarının uluslararası platformda da takdir görmeye devam ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir."

- "Olumlu gelişmeler, ülkenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyuyor"

Bolat, özellikle enflasyondaki düşüşün, milli gelirdeki artışın, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmelerin, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımların, döviz rezervlerindeki artışın ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettikleri çabaların ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini vurguladı.

Bu olumlu gelişmelerin, ülkenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyarken uluslararası güvenilirliğini de pekiştirdiğine dikkati çeken Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, başarıya katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, tüm bakanlara ve emek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Fitch Ratings Cevdet Yılmaz Mehmet Şimşek Fitch Türkiye Uluslararası Uluslararası kredi derecelendirme Recep Tayyip Erdoğan Ömer Bol döviz

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN