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EKONOMİ

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 2. çeyrekte yıllık yüzde 2,43 azaldı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,43'e düştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 2. çeyrekte yıllık yüzde 2,43 azaldı
Yayınlanma Tarihi: 5.09.2024 13:18:58 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:13

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,43 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,59 düştü.

Bu yılın ikinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 1,68 yükselirken çeyreklik bazda yüzde 2,41 düşüş kaydetti.

- En fazla artış enerji üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,57 ile enerji sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 1,64 ile yine enerji sektöründe oldu.

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Etiketler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı enerji Takv

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