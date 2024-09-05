Almanya’da fabrika siparişleri temmuzda yüzde 2,9 arttı

Almanya'da fabrika siparişleri, uçak, gemi, askeri araç ve tren gibi büyük siparişlerin etkisiyle temmuzda yüzde 2,9 yükselerek, art arda aylık artışını ikinci aya taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin temmuz ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 yükseldi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,7 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,5 azalması yönündeydi. Temmuzdaki artış, art arda iki aylık artış olarak da dikkati çekti.

Yüzde 3,9 olarak açıklanan haziran ayı fabrika siparişleri artışı da yüzde 4,6 olarak revize edildi.

Almanya'da temmuzda yurt içi siparişler aylık bazda değişiklik göstermezken, yabancı siparişler yüzde 5,1 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 5,9 ve diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 4,6 arttı.

Ülkede temmuzda aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4,4 artarken, tüketici malı üreticilerinin siparişleri 5,8 düşüş kaydetti. Sermaye malı siparişleri de yüzde 3,5 yükseldi.

Destatis açıklamasında, "Temmuzda imalat sektöründeki yeni siparişlerde kaydedilen olumlu gelişme, büyük ölçekli siparişler nedeniyle yeni siparişlerin bir önceki aya göre yüzde 86,5 arttığı diğer ulaşım araçlarının imalatı sektöründeki (uçak, gemi, tren, askeri araç) önemli büyümeden kaynaklandı." ifadeleri yer aldı.

- Rekabet gücü eksikliği

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da küresel ekonomiye ilişkin mevcut verilerin "zayıf dış talebin devam ettiğine" işaret ettiği ve Alman imalat sektöründeki önemli duyarlılık göstergelerin son zamanlarda yeniden kötüleştiği belirtilerek, bu nedenle sanayinin gelecek aylarda durgun kalmasının beklendiği aktarıldı.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da fabrika siparişlerinde, rekabet gücü eksikliği ve artan dış rekabet göz önüne alındığında olumluya doğru bir geri dönüş söz konusu olmadığını belirtti.

- Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Öte yandan, Alman ekonomisi artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümekte zorluk çekiyor.

Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası ise üçüncü çeyrekte daha düşük büyüme bekliyor.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü ise üçüncü çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Eğer Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte küçülürse, teknik resesyona girmiş olacak.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilirken, Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Alman hükümeti ise ekonomide bu yıl yüzde 0,3'lük büyüme bekliyor.