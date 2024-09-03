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EKONOMİ

Mücbir sebep hali uzatıldı

Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından etkilenen mükellefler için kullanılan mücbir sebep hali 30 Kasım'a dek uzatıldı.

Mücbir sebep hali uzatıldı
Yayınlanma Tarihi: 3.09.2024 09:47:18 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 09:39

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği bildirildi.

Bu tarihten mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Beyanname ile bildirimlerin, verilme ve ödenme sürelerine ilişkin detaylara "gib.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Etiketler Kahramanmaraş Adıyaman Hatay Malatya Gaziantep İslahiye Nurdağı gelir idaresi başkanlığı

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