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EKONOMİ

İstanbul Havalimanı Ağustos ayında 7.7 milyon yolcu ağırladı

İstanbul Havaalanı İGA CEO'su Selahattin Bilgen havaalanının ağustos ayı boyunca 7,7 milyon yolcu ağırladığını ilan etti.

İstanbul Havalimanı Ağustos ayında 7.7 milyon yolcu ağırladı
Yayınlanma Tarihi: 3.09.2024 09:47:18 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 09:43

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın ağustosta 46 bin 939 uçuşla, 7,7 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını duyurdu.

Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının ağustos ayı yolcu verilerini açıkladı.

Bu rakamın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Bilgen, "46 bin 939 uçuşun başarıyla tamamlanması ve 7 milyon 720 bin 134 yolcunun ağırlanması, İGA ekibimizin sürekli gelişen performansının ve sağlam altyapımızın somut göstergeleridir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor ve bu ivmeyi her ay artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Etiketler Selahattin Bilge Selahattin Bilgen İGA İstanbul Havaalanı İGA istanbul havalimanı

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