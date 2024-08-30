Arama

Menu
EKONOMİ

ABD'de konut satışları temmuzda geriledi

ABD’de konut satışları temmuzda geriledi
Yayınlanma Tarihi: 30.08.2024 08:52:47 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 08:48

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda artış beklentilerinin aksine yüzde 5,5 azalırken, 2001'den bu yana en düşük seviyeye indi.
Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), temmuz ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,5 azalarak 70,2'ye düşerken, endeksin 2001'de hesaplanmaya başlamasından bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Piyasa beklentileri, bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, haziranda aylık yüzde 4,8 artışla 74,3 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 8,5 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yaz ortasında satışlarda bir toparlanma olmadığını belirterek, "İş büyümesinin ve daha yüksek envanterin olumlu etkisi, karşılanabilirlik zorluklarının ve yaklaşan ABD başkanlık seçimleriyle ilgili bir miktar bekle-gör durumunun üstesinden gelemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler ABD Lawrence Yun Ulusal Emlakçılar Birliği ABD başkanlık seçimleri

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN