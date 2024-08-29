BYD, fiyat savaşlarına rağmen 2. çeyrekte net karını yüzde 32,8 artırdı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin net karı yılın ikinci çeyreğinde agresif fiyatlandırma politikasına rağmen yıllık yüzde 32,8 artışla 9,1 milyar yuana (1,27 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, yılın nisan-haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin gelirleri nisan-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarak 176,2 milyar yuana (24,7 milyar dolar) ulaştı.

BYD'nin aynı dönemde net karı ise bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artışla 9,1 milyar yuana (1,27 milyar dolar) yükseldi.

Türkiye'ye de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan şirket, elektrikli otomobillerde en çok satan modellerinde agresif indirimlerle uzun süren bir fiyat savaşına öncülük ediyordu.

Uluslararası varlığını genişleten BYD, Çin'deki pazar payını büyük ölçüde genişleterek, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'i lider otomobil üreticisi olarak çok geride bırakması dikkati çekti.

BYD genişletilmiş pazar liderliği sayesinde ikinci çeyrekte net karını yüzde 30'dan fazla arttırdı.

BYD, dikey entegrasyon stratejisiyle batarya gibi otomobil üretimi için kullandığı çoğu bileşeni kendi tesislerinde üretiyor. Şirket satışlarını yıllık yüzde 20 artırmayı hedefliyor.

Çin'in en fazla satış yapan otomobil üreticisi BYD, yurt dışı satışlarının gelecekte toplam satışlarının neredeyse yarısını oluşturmayı da hedeflerken, engelleyici gümrük vergilerini aşmak için küresel üretim merkezleri kurmaya devam edeceğini belirtiyor.