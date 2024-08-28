Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih: Merkez Bankası Başkanı görevine iade edilene kadar petrol üretimi duracak

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, görevden alınan Merkez Bankası Sıddık el-Kebir'in görevine iade edilinceye kadar, petrol ve gaz kuyularında üretimin kapalı kalacağını söyledi.

TM'den yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı'nın Merkez Bankası konusundaki anlaşmazlıktan doğan krize ilişkin açıklamalarını Meta sayfasında yayınladı.

"Libya halkının zenginliğini tahrifat ve hırsızlıktan korumak amacıyla Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir yasal görevlerini yerine getirene kadar petrol ve gaz akışının engellenmesi devam edecektir." ifadesini kullanan Salih, Başkanlık Konseyinin Merkez Bankası Başkanını tayin yetkisi olmadığını savundu.

Salih söz konusu tayin yetkisinin 2015'te Fas'ın Suhayrat kentinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşması esaslarına dayalı olarak TM ve Devlet Konseyi arasındaki istişarelere bağlı olduğuna dikkati çekti.

Başsavcıyı, Merkez Bankası'na baskın düzenleyerek "işlenen suç" hakkında derhal inceleme başlatması için göreve çağıran Salih, kendilerinin de bu konuda ifadelerinin alınması talebinde bulundu.

Merkez Bankasının Yönetim Kurulu dün, yeni yönetimin görevi "tamamen devraldığı ve sorunsuz bir geçiş konusunda kararlı olduğu" konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ise Merkez Bankasının Yönetim Kurulu Başkanlığı için geçici olarak Abdulfettah el-Gaffar'ı görevlendirdiğini açıkladı.

El-Gaffar bugün yaptığı basın toplantısında yeni yönetim kuruluyla birlikte çalışma prensiplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gaffar, yeni yönetimin tek başına karar alan bir fert gibi değil kurum olarak çalışacağını şeffaflık esasına bağlı kalarak, kontrol mekanizmalarına karşı açık olacaklarını dile getirdi.

Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'na taahhütleri konusunda güvence verdiklerini ifade eden Gaffar, Libya'da Merkez Bankasında yetkin kişilerden oluşan bir yönetim kurulu olduğu mesajı verdiklerini kaydetti.

Gaffar, Yönetim Kurulu üyelerinin başkanlığında kurulacak komisyonların kurumsal bir yapıda çalışacaklarını vurguladı.

TM tarafından atanan hükümet ise, Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini; üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirdi.

Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Başkanlık Konseyi tarafından görevlendirilen "devir ve teslim alma konseyinin" Trablus'taki Merkez Bankasına "baskın" düzenlediğini ileri sürdü.

- Libya'da Merkez Bankası krizi

Libya Merkez Bankası, 18 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması nedeniyle tüm işlemlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Libya Başkanlık Konseyi, 18 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankasına yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin kararın yürürlüğe konmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Temsilciler Meclisi ise 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Libya Merkez Bankası Başkanlığını 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu.