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EKONOMİ

Çin'de sanayi şirketlerinin karı 7 ayda yüzde 3,6 arttı

Çin’de sanayi şirketlerinin karı 7 ayda yüzde 3,6 arttı
Yayınlanma Tarihi: 28.08.2024 09:41:42 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:41

Çin'de sanayi şirketlerinin karı, bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6'lık artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,81 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı,

Ocak-Temmuz 2024'te 4,099 trilyon yuana (yaklaşık 580 milyar dolar) ulaştı.

Karlılık, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 arttı.

İlk 7 aydaki karlılık artışı ise ilk 6 aydaki yüzde 3,5'lik artışın üzerine çıktı.

Söz konusu dönemde merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin gelirleri artarken karları azaldı.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu şirketlerinin toplam gelirleri, Ocak-Temmuz 2024'te, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 47,29 trilyon yuana (yaklaşık 6,64 trilyon dolar) ulaştı.

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Etiketler Çin Maliye Bakanlığın Çin Ulusal İstatistik Bürosu (İB

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