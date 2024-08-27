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EKONOMİ

Katar, Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon ton LNG tedarik edecek

Katar, Kuveyt’e yıllık yaklaşık 3 milyon ton LNG tedarik edecek
Yayınlanma Tarihi: 27.08.2024 08:35:03 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 08:34

Katar'dan Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edilmesi için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.

QatarEnergy'den yapılan açıklamaya göre, şirket ile Kuwait Petroleum Corporation arasında 15 yıl süreli LNG tedarik anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında Katar, Ocak 2025'ten itibaren Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon ton LNG ihraç edecek.

Dünyanın en büyük LNG ihracatçıları arasında yer alan Katar'ın mevcut doğal gaz sıvılaştırma kapasitesi, yıllık 77 milyon ton seviyesinde bulunuyor.

Katar hükümeti, bu kapasiteyi 2030'a kadar 142 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Katar, 2023'te 78,5 milyon tonla en fazla LNG ihraç eden 3. ülke olmuş, küresel LNG arzı geçen yıl 395 milyon ton olarak kayıtlara geçmişti.

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Etiketler Kuwait Petroleum Corporation Kuveyt Katar QatarEnergy

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