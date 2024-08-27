Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 817 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 810 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 827 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,9 yükselişle 2 milyon 817 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 791 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 785 milyon 988 bin 426,22 lira, işlem miktarı ise 1.005,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 866 milyon 810 bin 995,21 lira düzeyinde gerçekleşti.