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EKONOMİ

ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda arttı

ABD’de dayanıklı mal siparişleri temmuzda arttı
Yayınlanma Tarihi: 27.08.2024 08:35:03 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 08:33

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, temmuzda yüzde 9,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,9 artışla 289,6 milyar dolara ulaştı.

Dört yılın en yüksek aylık artışını kaydeden dayanıklı mal siparişlerine dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4 artacağı yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, haziranda yüzde 6,9 azalışla 263,6 milyar dolara düşmüştü.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,2 düşerken, savunma hariç siparişlerde yüzde 10,4 yükseliş oldu.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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Etiketler ABD ABD Ticaret Bakanlığı ulaşım savunma Dayan

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