ABD’de mortgage faizleri ve başvuruları düştü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,54'ten yüzde 6,50'ye inerken, mortgage başvuruları da yüzde 10,1 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 10,1'lik düşüş kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 15 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,54'ten yüzde 6,50'ye indi ve Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviye görüldü.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,96'dan yüzde 6,04'e yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, finansal piyasalardaki birkaç haftalık oynaklığın ardından hem mortgage oranları hem de başvurularının istikrara kavuştuğunu, bunun da mortgage faizlerinde düşüşe yol açtığını belirtti.

Satın alma başvurularındaki düşüşe işaret eden Kan, "Artan envanter seviyelerine rağmen konut satışları yavaşladı. Daha düşük mortgage faizlerine rağmen potansiyel alıcılar artık daha fazla seçenek olduğu için daha seçici olabilir." değerlendirmesinde bulundu.