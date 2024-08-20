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EKONOMİ

Bazı şirketlerdeki hazine hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna aktarılması

Bazı şirketlerdeki hazine hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna aktarılması
Yayınlanma Tarihi: 20.08.2024 08:47:09 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 08:37

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 12 şirketin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Koza-İpek Holding Anonim Şirketi, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi, REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi ile Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına kararı verildi.

Söz konusu karar, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.

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Etiketler Türkiye Varlık Fonu Koza İpek Tedarik Danışmanlık Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi

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