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EKONOMİ

ABD ile Çin arasındaki Mali Toplantı

ABD ile Çin arasındaki Mali Toplantı
Yayınlanma Tarihi: 20.08.2024 08:47:09 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 08:42

ABD ile Çin arasında geçen yıl kurulan Mali Çalışma Grubu, beşinci toplantısını yaptı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Çalışma Grubu'nun beşinci toplantısını, 15-16 Ağustos tarihlerinde Şanghay'da gerçekleştirdiği bildirildi.
Toplantılara, Bakanlık ile Çin Merkez Bankasından üst düzey yetkililerin liderlik ettiği belirtilen açıklamada, burada merkez bankası iklim senaryosu testleri, finans sektörü operasyonel dayanıklılığı, finansal hizmetlerin sınır ötesi tedariki ve küresel sistemik açıdan önemli bankalar üzerine haziran ve temmuz aylarında düzenlenen ikili görüşmelerin sonuçlarının gözden geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kara para aklamayı önlemeye yönelik ortak işbirliği mekanizmasının da ikinci kez bir araya geldiği ifade edildi.

Diğer toplantı oturumlarında makroekonomik ve finansal istikrar, uluslararası finans kuruluşları, sınır ötesi ödemeler ve veriler, sürdürülebilir finans ve sermaye piyasaları konularının tartışıldığı bilgisi verilen açıklamada, ABD yetkililerinin görüşmeler sırasında anlaşmazlık noktalarını da gündeme getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Mali Çalışma Grubu toplantılarının iklim finansmanıyla ilgili çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere özel Çin ve ABD firmalarından oluşan bir yuvarlak masa toplantısını da içerdiği belirtildi.

İki tarafın ayrıca, mali stres veya operasyonel dayanıklılık sorunları durumlarında hızlı bir şekilde koordinasyon sağlamayı kolaylaştırmak için önemli temas noktalarını da paylaştığı kaydedilen açıklamada, çalışma grubunun düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceği bildirildi.
Mali Çalışma Grubu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, geçen yıl temmuz ayında Pekin'e yaptığı ziyaretin ardından eylülde kurulmuştu.

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Etiketler Şanghay çin merkez bankası Janet Yellen Pekin ABD Hazine Bakanlığın Uluslararası Finans Kuruluşları ABD Hazine Bakanı ABD Çin

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