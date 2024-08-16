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EKONOMİ

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklama

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklama
Yayınlanma Tarihi: 16.08.2024 08:12:00 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 08:16

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

KGM'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." İfadesi kullanıldı.

KGM'nin internet sitesinden derlenen bilgilere göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi araçların aks aralığına göre 33 ile 244 lira arasında oldu. Motosiklet geçiş ücreti ise 14 lira olarak belirlendi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi de araç sınıfına göre 390 ile 1765 lira arasında değişen fiyatlara yükseltildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ise 50 ile 545 lira arasında olacak şekilde artırıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de 585 ile 2780 lira arasına çıkartıldı.

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Etiketler Karayolları Genel Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü 1915 çanakkale köprüsü Osmangazi Köprüsü motosiklet KGM

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