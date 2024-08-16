7 ayda 313 milyon tonu aşkın yük elleçlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk 7 ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 313 milyon 269 bin 412 tona, elleçlenen konteyner miktarının da aynı dönemde yüzde 9,5 artarak 7 milyon 881 bin 828 TEU'ya ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2024 yılı ocak-temmuz dönemi denizcilik istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden olduğunun altını çizen Uraloğlu, ülkenin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerine işaret etti.

Uraoğlu, deniz ticaret hacmini artırmanın ülke ekonomisi ve istihdamı açısından önemini vurgulayarak denizlerden sağlanan imkanların artırılması, kaynakların ekonomiye kazandırılması için gerekli atılımların ve yatırımların yapıldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, elleçllenen yük miktarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu yılın temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 44 milyon 85 bin 87 ton olarak gerçekleşti. 2024 yılı ocak-temmuz döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 313 milyon 269 bin 412 tona ulaştı. Temmuz ayında limanlarımızdan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 11 milyon 892 bin 9 ton olarak gerçekleşti. Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azalarak 20 milyon 311 bin 874 ton olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 32 milyon 203 bin 883 ton oldu."

- En fazla artış gösteren yük cinsi demir cevheri ve konsantreleri

Temmuzda bölge liman başkanlıkları bazında ise en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 67 bin 900 ton yükle Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, "Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 888 bin 671 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 577 bin 204 ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, söz konusu ayda limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 460 bin 580 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 420 bin 624 ton olduğunu bildirdi.

Aynı dönemde taşınan yük cinsleri bazında aylık bazda en fazla artış gösteren yük cinsinin demir cevheri ve konsantreleri elleçlemesi olduğunu belirten Uraloğlu, bu alanda limanlardan 1 milyon 465 bin 465 ton yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, bunu hurda demir ile alüminyum cevheri ve konsantreleri yüklerinin izlediğini belirterek şunları kaydetti:

"Temmuz ayında portland çimento 762 bin 325 tonla limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini rulo sac ve feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol yük cinsi, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla briketlenmemiş taş kömürü ve hurda demir yük cinsleri takip etti."

- En fazla yük taşıması İtalya'ya yapıldı

Temmuzda limanlardan deniz yoluyla yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini kaydeden Uraloğlu, bu ülkeyi İspanya ve ABD'ye yapılan taşımaların takip ettiğine işaret etti.

Uraloğlu, deniz yoluyla limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen 32 milyon 203 bin 883 ton yurt dışı yükün yüzde 8'i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Temmuzda Türk bayraklı gemilerle taşınan yurt dışı yük miktarı 2 milyon 578 bin 844 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yurt dışı yük miktarı ise 29 milyon 625 bin 39 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı."

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarının temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 100 bin 338 TEU olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Ocak-temmuz döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 7 milyon 881 bin 828 TEU'ya ulaştı." bilgisini paylaştı.