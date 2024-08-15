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EKONOMİ

ASELSAN'dan rekor sözleşme

ASELSAN’dan rekor sözleşme
Yayınlanma Tarihi: 15.08.2024 09:08:06 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:19

ASELSAN ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ arasında "Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri" ihtiyacı için ASELSAN Savaş Sistemleri satışına ilişkin 32 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ASELSAN ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 'Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri' ihtiyacı için ASELSAN Savaş Sistemleri satışına ilişkin 32 milyon avro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir."

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Etiketler Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ ASELSAN

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