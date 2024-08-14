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EKONOMİ

Güney Afrika'da işsizlik oranı yüzde 33,5'e ulaştı

Güney Afrika’da işsizlik oranı yüzde 33,5’e ulaştı
Yayınlanma Tarihi: 14.8.2024 08:43:38 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:38

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işsizlik oranının 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 33,5 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Güney Afrika İstatistik Kurumunun (Statsa) verilerine göre, yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 63 milyon nüfuslu Güney Afrika'da işsizlerin sayısı 158 bin artarak 8 milyonu geçti.

İşsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 artarak yüzde 33,5'e çıktı.

Genç işsizlik oranı ise 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 46,6'ya çıktı. Böylece genç işsizlerin sayısı 5 milyona yaklaştı.

Öte yandan, yaklaşık 1,9 milyon iş gücüne sahip beyaz nüfusun işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 azalarak yüzde 8'in altına indi.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik oranı, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

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Etiketler Beyaz Güney Afrika İstatistik Kurumu Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika

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