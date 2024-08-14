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EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 693 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 14.08.2024 08:43:38 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:18

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 693 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 688 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 693 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,2 artışla 2 milyon 693 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 610 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 325 milyon 672 bin 898 lira, işlem miktarı ise 877,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 485 milyon 665 bin 114,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

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Etiketler Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası altın

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