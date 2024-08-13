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EKONOMİ

Yenilenebilir enerji kaynakları ekonomiye 6 ayda 4,8 milyar dolar katkı sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artışıyla yılın ilk yarısında ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolar katkı sağlandığını bildirdi.

Yenilenebilir enerji kaynakları ekonomiye 6 ayda 4,8 milyar dolar katkı sağladı
Yayınlanma Tarihi: 13.08.2024 12:08:18 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:49

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artışıyla yılın ilk yarısında ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolar katkı sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yenilenebilir enerjideki gücüyle enerjide ithalata bağımlılığı azaltıyoruz.

Enerjimizi verimli kullanarak enerji arzını daha güvenli hale getiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan infografikte ise yılın ilk yarısında yenilenebilir enerjiden sağlanan elektrik sayesinde 14,5 milyar metreküplük doğal gaz ithalatının önlendiği ve ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolarlık katkı sağlandığı kaydedildi.

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Etiketler doğal gaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

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