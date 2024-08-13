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EKONOMİ

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık yüzde 0,40, yıllık yüzde 66,12 arttı

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık yüzde 0,40, yıllık yüzde 66,12 arttı
Yayınlanma Tarihi: 13.08.2024 12:08:18 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:52

İnşaat maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,40, yıllık bazda yüzde 66,12 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,40, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,12 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,01 artarken işçilik endeksi yüzde 0,80 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 51,55, işçilik endeksi de yüzde 105,5 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 0,36, yıllık bazda yüzde 65,78 yükseliş gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,06 artış gösterirken işçilik endeksinde yüzde 0,96 azalış görüldü. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 50,87, işçilik endeksi de yüzde 104,61 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 0,52, yıllık bazda 67,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,85 artarken işçilik endeksinde yüzde 0,22 azalış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 53,7, işçilik endeksinde yüzde 108,78 yükseliş görüldü.

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Etiketler Türkiye İstatistik Kurumu Bina inşaatı maliyet endeksi İnşaat Maliyet Endeksi bina

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