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EKONOMİ

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ekipmanların taşınmasında 275 kişi görev aldı

Çukurova Uluslararası Havalimanı’na ekipmanların taşınmasında 275 kişi görev aldı
Yayınlanma Tarihi: 12.8.2024 09:14:36 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:11

Turkish Ground Services, yer hizmet ekipmanlarının Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınmasında 275 personelin görev aldığını bildirdi.

Turkish Ground Services tarafından yapılan yazılı açıklamada, Adana Havalimanı'ndaki 250'den fazla ekipmanın, 80 tırla Mersin'de dün hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşındığı belirtildi.

Çalışmada yüklenici firmadan 275 personelin görev aldığı aktarılan açıklamada, sevkiyatın 4 saatte tamamlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, yeni havalimanının havacılık sektörüne hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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Etiketler Turkish Ground Services Mersin Çukurova Uluslararası Havalimanı Adana Havalimanı

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