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EKONOMİ

Trabzon'da sahil kesiminde üreticiler fındığı hasat ediyor

Trabzon’da sahil kesiminde üreticiler fındığı hasat ediyor
Yayınlanma Tarihi: 11.08.2024 08:46:59 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 08:40

Trabzon'un sahil kesimindeki fındık üreticileri ürünlerini toplamaya başladı.

Yomra ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla bazıları ise mevsimlik tarım işçileriyle topluyor.

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren üreticiler, topladıkları fındıkları çuvallarla harmana taşıyor.

Üretici Mustafa Şahin, fındık hasadının ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Fındık hasadının zor olduğunu anlatan Şahin, "Topladıktan sonra harmana getirip kurutuyoruz. Havalar güzel giderse belki bir haftada kurutup kaldırılır, belki bir ayda kurutulur. Meşakkatli bir iş, kesinlikle tek başına yapılabilecek bir iş değil." dedi.

Murat Atasoy da hava sıcak olduğu için fındık toplamanın kendilerini yorduğunu ifade etti.

Yaklaşık 25 kişiyle hasat yapan Atasoy, bu sezon yaklaşık 8-9 ton fındık beklediklerini, yağmur olmazsa 15-20 günde ürünü satışa hazır hale getireceklerini kaydetti.

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