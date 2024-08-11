Kalyon Enerji, dev güneş enerjisi projesi için yurt dışından 249 milyon avro kaynak temin etti

Kalyon Enerji , Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini (GES) hayata geçirmek için Birleşik Krallık'tan UKEF ve Polonya'dan KUKE garantörlüğünde İngiltere merkezli Standard Chartered Bankası'ndan 249 milyon avroluk kredi temin etti.

Kalyon Enerji, Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini (GES) hayata geçirmek için Birleşik Krallık'tan UKEF ve Polonya'dan KUKE garantörlüğünde İngiltere merkezli Standard Chartered Bankası'ndan 249 milyon avroluk kredi temin etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji, halihazırda yıllık 300 milyon dolar döviz ikamesi sağlarken, yatırımı devam eden yeni GES ve rüzgar enerjisi santrali (RES) projelerinin bu yıl tamamlanmasıyla yıllık döviz ikamesini 450 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, söz konusu kredinin Türkiye'nin en büyük ikinci GES'inin hayata geçirilmesinde kullanılacağını ifade etti. Karapınar GES ile Türkiye'ye yurt dışı kaynaklı 291 milyon dolar finansman sağlayan Kalyon Enerji'nin, yeni yatırımına başladığı ve toplam kurulu gücü 390 megavatsaat olan GES'ler için ülkeye yurtdışından 249 milyon avro daha finansman sağladığını belirten Elvan, 'Kalyon Enerji, söz konusu kredi ile toplam 565 milyon dolar mertebesinde dış kaynağın ülkemize girişini sağlayarak çok önemli bir başarıya imza atmıştır.

Bu kredi, dünya çapında sıfır karbon hedeflerine doğrudan katkı sağlayan projelere veriliyor. Ülkemizin sıfır karbon hedeflerine doğrudan katkı sağlayacak bir dış kaynağı ülkemize kazandırdığımız için gururluyuz.' ifadelerini kullandı. Elvan, Kalyon Karapınar GES ile Avrupa'nın en büyük GES'inin Türkiye'ye kazandırıldığını anımsatarak, 'Bu proje ile global prestije sahip birçok uluslararası ödül alındı. Karapınar GES projesinin finansman çözümünde gösterilen başarı ile 2022 Adam Smith 'En İyi Finansman Çözümü' ödülü Kalyon Enerji'ye layık görüldü. Ödülü daha önemli hale getiren husus ise, Türkiye'den ilk defa bir projenin bu kapsamda ödüle aday gösterilmesi olmuştu.' açıklamasını yaptı. Bu proje ile IJGlobal, GTR, IFLR, PFI, Proximo ve EMEA gibi organizasyonlardan toplamda 8 farklı ödül kazanılarak büyük bir başarıya imza atıldığını kaydeden Elvan, 'Şimdi de Türkiye'nin 3 ayrı ilinde 7 sahaya yayılan 390 megavatsaat kapasitesiyle, ülkemizin ikinci en büyük GES projemiz için temin ettiğimiz kredi ile başarılarımıza bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.