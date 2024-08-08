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EKONOMİ

Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit gerçekleşmeleri
Yayınlanma Tarihi: 8.08.2024 08:32:59 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 08:32

Hazine nakit dengesi, geçen ay 136 milyar 515 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 790 milyar 938 milyon lira, nakit giderleri 927 milyar 453 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 838 milyar 544 milyon lira, faiz ödemeleri ise 88 milyar 910 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 47 milyar 606 milyon lira açık verdi.

Temmuz ayında nakit dengesinde, 136 milyar 515 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 5 milyar 517 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 39 milyar 729 milyon lira artış görüldü.

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Etiketler Hazine Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz

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