Trakya, temmuzda 192,7 milyon dolarlık ihracata imza attı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan, geçen ay 192 milyon 778 bin 260 dolarlık ihracat yapıldı.

Trakya ihracatta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinde öne çıktı.

Temmuz ayında bölgede en çok ihracat 171 milyon 893 bin 750 dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi. Kentten bir önceki yılın aynı döneminde 144 milyon 126 bin 450 dolarlık dış satım yapılmıştı.

Bölgede 2. sırasında yer alan Kırklareli'nden 14 milyon 453 bin 190 dolar, Edirne'den ise 6 milyon 431 bin 320 dolarlık ihracat yapıldı.

Tekirdağ'da geçen ay demir ve demir dışı metaller sektörlerinde 42 milyon 673 bin 40 dolarlık ürün ihracatı yapılırken, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde Kırklareli'nden 6 milyon 289 bin 520 dolar, Edirne'den de 2 milyon 991 bin 420 dolarlık dış satıma imza atıldı.

Tekirdağ ve Kırklareli'nden en çok ihracat Almanya'ya, Edirne'den de Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

Bölgeden ocak-temmuz döneminde toplam 1 milyar 285 milyon 233 bin 830 dolarlık ihracat yapıldı.