Otomotiv ihracatı temmuzda 3,1 milyar dolar oldu

Otomotiv sektörü temsilcileri, geçen ay 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv ihracatı temmuzda yüzde 15 artarak 3,1 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı payın ise yüzde 13,9 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 233 milyon dolar, binek otomobil dış satımı 1 milyar 160 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 497 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 141 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise 61 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat Almanya'ya, binek otomobillerde ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık'a, otobüs- minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yapıldı.

- En büyük pazar Birleşik Krallık'a, 457 milyon dolarlık ihracat

Temmuzda 457 milyon dolarlık ihracat yapılan Birleşik Krallık, en fazla dış satım kaydedilen ülke konumunu korudu. Almanya 377 milyon dolarla ikinci büyük pazar oldu, üçüncü Fransa'da ise 288 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Ülke grubunda yüzde 65 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine dış satım, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 8,6 artışla 2 milyar 34 milyon dolar oldu.

Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 16 payla ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 69 arttı. Afrika ülkelerinde yüzde 13, Orta Doğu ülkelerinde yüzde 27 ihracat düşüşü yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen ay tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar gruplarında artış kaydettik. Birleşik Krallık'a yüzde 78,6 ve İtalya'ya yüzde 23 gibi önemli oranlarda artış yaşadık. Yılın ilk yedi ayındaki otomotiv endüstrisi ihracatımız da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 20 milyar 818 milyon dolara ulaştı."