TSKB, 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB'nin toplam aktif büyüklüğü 2024 yılının ikinci çeyreğinde 207,2 milyar liraya ulaşırken, toplam kredi portföyü yılbaşından bugüne yüzde 6,7 kurdan arındırılmış büyüme ile 151,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

2024 yılının ilk altı ayında 6,5 milyar lira tutarında karşılık ve vergi öncesi kar elde eden TSKB'nin, aynı dönemde net dönem karı çeyreklik bazda yüzde 28 ve yıllık bazda yüzde 39 artışla 4,4 milyar lira oldu.

Bankanın öz kaynak karlılık oranı ise yüzde 37,1 olarak gerçekleşti. İlk altı ayda yenilenebilir enerji ve farklı sektörlerdeki SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) odaklı yatırımların finansmanına katkı sağlamaya devam eden bankanın, yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirleri yüzde 115 artışla bankacılık gelirlerini destekledi.

- "Türkiye'nin 2053 Net Sıfır hedefine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB'nin 2024 yılının ilk altı ayında finansal olarak güçlü bir performans sergilediğini aktararak, bu dönemde yabancı para ve yatırım kredisi ağırlıklı kredi portföyünü 2024 yıl sonu hedefleriyle uyumlu olarak kurdan arındırılmış bazda yaklaşık 6,7 oranında büyüttüklerini aktardı.

Bilgiç, 75. yılını kutlamaya hazırlanan köklü bir kurum olarak, faaliyete başladıkları ilk günden beri kapsayıcı kalkınma anlayışıyla değer ürettiklerini vurgulayarak, "Ülkemizin iklim hedefleri ile uyumlu, geleceği dönüştüren yatırımlardaki aktif katkımızı büyütmeye devam ettiğimiz, ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla kurduğumuz işbirliklerimizi derinleştirdiğimiz, ortaklıklarımızı güçlendirdiğimiz başarılı bir dönemi daha geride bıraktık. Uzun vadeli iş modelimizle net faiz marjımızı korurken, sermayemizi güçlendirmeye devam ettik." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, "Çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı uzun vadeli kaynak yapımız, solo bazda yüzde 24 olan dayanıklı sermaye yeterlilik oranımız ile sene başından bu yana ülkemizdeki yatırımlara 1,1 milyar ABD doları seviyesinde sunmuş olduğumuz uzun vadeli nakdi kredi desteği devam ederken, güçlü ve sürdürülebilir karlılık performansımızla sektörden ayrışan çeyreklik yüzde 28 kar artışı sağladık. Yılın geri kalanında da misyonumuz ve uluslararası taahhütlerimiz doğrultusunda gerek finansman gerekse danışmanlık ve yatırım bankacılığı alanlarında kararlılıkla yürüttüğümüz faaliyetlerimizle 2024 yılını beklentilerimizle uyumlu bir performansla tamamlamayı öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

TSKB'nin imza attığı yeni anlaşmalara değinen Bilgiç, "Güçlü ve çeşitlendirilmiş kaynak yapımızı yeni anlaşmalarla zenginleştirmeye devam ediyoruz. Başarılı fonlama faaliyetlerimiz likiditemizi ve büyüme planlarımızı destekliyor. İlk çeyrekte, uluslararası piyasalarda 300 milyon ABD doları tutarında ilk ilave ana sermaye tahvil ihracımızı başarıyla tamamlamamızın ardından, haziran ayında Dünya Bankası ile Türkiye Dağıtık Enerji için Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi'ni başlattık. Dağıtık güneş projelerini desteklemek amacıyla temin ettiğimiz 345 milyon ABD doları kaynak ile, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır hedefine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, "Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) 50 milyon Euro ve İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı adına İtalyan İklim Fonu Yönetiminden Sorumlu İtalyan Kamu Kalkınma Bankası'ndan (CDP) 50 milyon Euro olmak üzere toplamda 100 milyon Euro değerinde, Türkiye'de ilk kez "Avrupa Stratejik İş Birliği Çerçevesi" (JEFIC) kapsamında temmuz ayında bir başka yeni kaynağa imza attıklarını belirterek, "Söz konusu yeni kaynağımız ile, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki firmaların yeşil yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Yine temmuz ayında, 190 milyon ABD doları tutarında ve yüzde 155 yenileme oranıyla uluslararası finansal kuruluşlardan temin ettiğimiz sendikasyon kredimizi imzaladık. 49 milyon ABD Doları ve 130 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli iki farklı dilimden oluşan sendikasyon kredimizi, 6'sı yeni katılımcı olmak üzere 11 ülkeden toplam 14 bankanın katılımıyla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında ayrıca Yönetim Komitesi Üyesi olarak faaliyet gösterdikleri Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü'nün (IDFC) ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilen Yönetim Komitesi Toplantısı'na İstanbul'daki genel merkezlerinde ev sahipliği yapmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Bilgiç, "Bu önemli toplantıyı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda dünyanın farklı bölgelerinden önde gelen 12 kalkınma finansmanı kuruluşu ile birlikte küresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkımızı büyütecek stratejik bir fırsat ve ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeleri, ulusal kalkınma planımız doğrultusundaki önceliklerimizi doğrudan aktarma imkanı olarak değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Murat Bilgiç, Yeşil ve kapsayıcı bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla TSKB Kalkınma Günü etkinliğini başlattıklarını belirterek, "TSKB olarak, biriktirdiğimiz deneyimi ortak bir zeminde paylaşmak, paydaşlarımızla iş birliği ve sinerji içinde ülkemizi sürdürülebilir gelecek hedefinde ileriye taşımak üzere TSKB Kalkınma Günü etkinliğimizi başlattık. Bankamızın kuruluş tarihiyle eş zamanlı olarak Haziran 2024'te ilk kez gerçekleştirdiğimiz bu önemli etkinlik öncesinde 2 Haziran tarihini Türk Patent ve Marka Kurumu'na "TSKB Kalkınma Günü" olarak tescil ettirdik. 74 yıldır kapsayıcı bir perspektifle bütünsel bir yaklaşımla ele aldığımız kalkınma kavramını, özel bir gün olarak da sahiplenerek ülkemize hizmet etmenin simgesel bir ifadesi olarak ayrı bir boyuta taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.