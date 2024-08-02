Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 623 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 600 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 623 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,9 artışla 2 milyon 623 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 600 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 449 milyon 143 bin 795,52 lira, işlem miktarı ise 555,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 580 milyon 170 bin 103,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Garanti BBVA, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.