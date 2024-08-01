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EKONOMİ

KİT'lerde yılın ikinci çeyreği itibarıyla 103 bin 980 kişi çalışıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın ikinci çeyreği itibarıyla 103 bin 980 kişi görev yapıyor.

KİT’lerde yılın ikinci çeyreği itibarıyla 103 bin 980 kişi çalışıyor
Yayınlanma Tarihi: 1.8.2024 09:44:59 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:43

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın ikinci çeyreği itibarıyla 103 bin 980 kişi görev yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 103 bin 980 kişi çalışıyor. Bu kişilerin 103 bin 776'sı Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 204'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 345'i memur, 43 bin 597'si sözleşmeli, 43 bin 355'i kapsam içi işçi, 3 bin 643'ü kapsam dışı işçi, 9 bin 40'ı ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

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Etiketler Kamu İktisadi Teşebbüsleri ( Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine özelleştirme

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