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EKONOMİ

Microsoft'un geliri ve karı üç aylık dönemde arttı

Microsoft’un geliri ve karı üç aylık dönemde arttı
Yayınlanma Tarihi: 1.8.2024 02:00:53 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:31

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, nisan-haziran döneminde yüzde 15 artarken, net karı yüzde 10 yükseldi.

Mali takviminde 30 Haziran'da biten üç aylık dönemi 4'üncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 64,7 milyar dolara çıktı. Microsoft, geçen yılın nisan-haziran döneminde 56,2 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 10 artarak 22 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 20,08 milyar dolar olmuştu.

Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 2,69 dolardan 2,95 dolara yükseldi.

Microsoft'un karı da söz konusu dönemde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

- Bulut gelirlerindeki artış beklentilerin altında kaldı

Şirketin Akıllı Bulut geliri ise nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 28,5 milyar dolara çıkmasına karşın piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Firmanın bu dönemde Azure ve diğer bulut hizmetlerinden elde ettiği gelir yüzde 29 arttı. Bir önceki çeyrekte yüzde 31 olan Azure ve diğer bulut hizmetlerindeki artış piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, şirketin bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, şirketin güçlü performansının hem yenilikçiliğini hem de müşterilerin Microsoft'a duyduğu güveni yansıttığını belirtti.

Nadella, "Bir platform şirketi olarak bugün, yapay zeka çağına liderlik etmemizi sağlarken, müşterilerimizin görev açısından kritik ihtiyaçlarını geniş ölçekli platformlarımızda karşılamaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Etiketler ABD Satya Nadella Microsoft Akıllı Bulut Azure Yapay zeka

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