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EKONOMİ

Meta, Texas'taki biyometrik veri davasında 1,4 milyar dolar ödeyecek

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, yüz tanıma teknolojisini kullanarak biyometrik verileri izinsiz olarak toplamakla suçlandığı Texas'taki davada 1,4 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Meta, Texas’taki biyometrik veri davasında 1,4 milyar dolar ödeyecek
Yayınlanma Tarihi: 1.8.2024 02:00:53 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:32

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, yüz tanıma teknolojisini kullanarak biyometrik verileri izinsiz olarak toplamakla suçlandığı Texas'taki davada 1,4 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Texas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamada, "şirketin milyonlarca Texaslının kişisel biyometrik verilerini izinsiz olarak toplamasını ve kullanmasını durdurmak için" Meta ile 1,4 milyar dolarlık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bunun, Texas'ın "Biyometrik Tanımlayıcının Toplanması veya Kullanımı Yasası" kapsamında açıklan ilk dava ve sağlanan ilk uzlaşma, Texaslıların gizlilik haklarını ihlal eden uygulamalarda bulunan tüm şirketlere bir uyarı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Meta'nın 2011'de "Etiket Önerileri" adı verilen özelliği kullanıma sunduğu anımsatılan açıklamada, bu özelliğin nasıl çalıştığı açıklanmadan tüm Texaslılar için otomatik olarak açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Meta'nın 10 yıldan fazla süredir Facebook'a yüklenen fotoğraflarda yer alan neredeyse her yüz üzerinde yüz tanıma yazılımını uyguladığı ve kişilerin yüzde geometrisi kayıtlarının alındığı ifade edildi.

Texas Başsavcısı Paxton, Şubat 2022'de, milyonlarca Texaslının biyometrik verilerini rızaları olmadan yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle Meta'ya dava açmıştı.

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