Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan soruları yanıtladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam 96 milyar lira prim borcunun yaklaşık yüzde 80'inin belediye şirketlerine ait olduğunu belirterek, "Biz belediyelerle ilgili borçları toplayabiliyoruz. Sorun belediye şirketleriyle ilgili." dedi.

Bakan Işıkhan, AHaber televizyonunun canlı yayınında soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Belediyelerin SGK'ye toplam prim borcunun yaklaşık 96 milyar lira olduğunu ifade eden Işıkhan, sigorta primlerinin ödenmesi gereken zorunlu primler olduğunu anımsattı.

Işıkhan, kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi için SGK'nin prim gelirlerinin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Prim gelirimiz 2023 yılında 1 trilyon 463 milyar lira, prim yapılandırma gelirimiz 34 milyar lira, devlet katkısı ise 325 milyar lira olmak üzere SGK olarak toplam gelirimiz 2 trilyon 192 milyar lira olmuştur. Giderlerimiz arasında emekli aylıkları önemli bir yer tutuyor. 1 trilyon 408 milyar lira emekli aylıklarına ödeme yapıyoruz. Sağlık giderleri 553 milyar lira ve diğer giderlerimizle birlikte 2 trilyon 232 milyar lira giderimiz söz konusu. Bütçemiz açık veriyor, bütçe transferi ise 849 milyar lira."

- "Tüm belediyelerden borçlarını kısa sürede ödemelerini istedik"

Belediyelerin SGK'ye sigorta prim borcunun yeni bir konu olmadığına, SGK'nin borçlu belediyelerden alacaklarını tahsil etmek için gerekli bildirimleri önceki dönemlerde de yaptığına dikkati çeken Işıkhan, "Belediyelerin toplam 96 milyar liralık borcu sürdürülemez hale geldi. Emekli aylıklarını öderken, sağlık harcamaları yaparken sigorta primleri bizim için çok önemli bir yere sahip. Ne kadar çok sigorta primi toplayabilirsek emeklilerimize de o derece iyi hizmet sunumunu gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Işıkhan, belediyelerle birlikte belediye şirketlerinin de SGK'ye sigorta prim borcunun bulunduğuna işaret ederek, belediye şirketlerinin borcunun da belediyelerin borcu olarak görüldüğünü belirtti.

"Burada asıl mesele belediye şirketlerinin prim borçlarının ödenmemesi." değerlendirmesinde bulunan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"96 milyar liralık borcun yaklaşık yüzde 80'i belediye şirketlerine ait. Biz belediyelerle ilgili borçları toplayabiliyoruz. Sorun belediye şirketleriyle ilgili. Belediye şirketlerinin ödenmeyen prim borçları bizim gündemimizde. Parti ayrımı gözetmeden borçlu tüm belediyelerden biriken borçlarını kısa sürede ödemelerini istedik."

- "İBB'nin borcu kapandı sonucuna varmak hatalı olur"

Bakan Işıkhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) SGK'ye prim borcunun 5 yılda 46 kat artarak 3,3 milyar liraya ulaştığını belirterek, İBB'nin bir şirketinin 800 milyon liralık prim borcunu yapılandırmak için başvurduğunu söyledi.

"Tek bir şirketin borcu yapılandırıldı diye İBB'nin borcu kapandı sonucuna varmak hatalı olur." diyen Işıkhan, diğer şirketleri için de adım atılmasını beklediklerini ifade etti.

Işıkhan, CHP'nin belediyelerin borçlarıyla ilgili bilgileri çarpıttığı değerlendirmesinde bulunarak, "Bursa Büyükşehir Belediyesinin 3,5 milyar lira olduğu söylenen borç, 31 Mart itibarıyla belediye şirketleri dahil toplam 382 milyon lira. Bursa Büyükşehir Belediyesi en az borçlu belediyelerden biri." dedi.

- "Hatay Büyükşehir Belediyesi en fazla borçlu altıncı belediye"

Bakan Işıkhan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin SGK'ye prim borcunun 5 yılda 885 kat artarak 5,4 milyar liraya, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borcunun 5 yılda 25 kat artarak 5,7 milyar liraya, Adana Büyükşehir Belediyesinin borcunun 5 yılda 9 kat artarak 3 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

30 büyükşehir belediyesinin prim borçlarının yüzde 76'sının ve 1 milyar liranın üzerinde borcu olan 6 ilçe belediyesinden 5'inin CHP'li belediyeler olduğunu aktaran Işıkhan, "CHP belediyeciliği çöp, çamur, çukur belediyeciliğiydi, şimdi buna bir de borç belediyeciliği eklendi." diye konuştu.

Işıkhan, SGK'ye en fazla borçlu 5 belediyeyi açıkladıklarını, en fazla borçlu altıncı belediyenin Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu ve borcun önceki dönemdeki CHP yönetiminden kaldığını söyledi.

Borçlu belediyelere bir kez daha borçlarını ödeme çağrısını yineleyen Işıkhan, uyarı ve bildirimlere rağmen prim borçlarını ödemeyen tüm belediyeler için icra yöntemine başvurmak durumda kalacaklarını kaydetti.