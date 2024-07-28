Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Tarımsal destek ödemelerine ilişkin istatistik bülteninin ilki yayımlandı
EKONOMİ

Tarımsal destek ödemelerine ilişkin istatistik bülteninin ilki yayımlandı

Tarımsal destek ödemelerine ilişkin istatistik bülteninin ilki yayımlandı
Yayınlanma Tarihi: 28.7.2024 09:04:10 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 09:03

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılın ilk 6 ayında yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin istatistik bülteninin ilkini yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tarımsal destek ödemelerine ilişkin detaylar tek adreste toplandı.

Belirli periyotlarla kamuoyuyla paylaşılacak istatistik bültenlerinin ilki olan "Tarımsal Destek Ödemesi, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2024 Bülteni", Tarım Reformu Genel Müdürlüğü internet adresinden yayınlandı.

Buna göre, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı tarımsal desteklerden 2,9 milyon çiftçi yararlandı. Bu yıl için 91,5 milyar lira olarak belirlenen tarımsal destek bütçesinden çiftçilere ilk 6 ayda toplam 56,1 milyar lira ödeme yapıldı.

Ocak-haziran döneminde ödemelerin yüzde 80,8'i bitkisel üretim, yüzde 17,7'si hayvansal üretim, yüzde 0,6'sı tarımsal AR-GE, yüzde 0,5'i kırsal kalkınma ve yüzde 0,4'ü ise su ürünleri üretim desteği olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde ise bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla, yağlı tohumlu bitkiler (kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, aspir, kanola), hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik), baklagil (kuru fasulye, nohut, mercimek) ve dane mısır ile mazot ve gübre ödemesi yapıldı.

Hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında da buzağı ve çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştirildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yağlık ayçiçeği Tarım ve Orman Bakanlığı kütlü pamuk kanola aspir Dane Mısır su yulaf Yağlı tohumlu bitkiler tritikale çavdar kuru fasulye Mercimek Soya

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN