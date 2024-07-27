ULAK Haberleşme, Özbekistan-Türkiye İş Forumu’nda yer aldı

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, forum, Gazi Teknopark ve Bilkent Cyberpark işbirliğiyle, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Forumda, Türkiye'yi, ülkenin önde gelen bilişim firmalarından oluşan heyet geniş bir şekilde temsil etti.

ULAK Haberleşme, Türk firmalarının uluslararası rekabet gücünü artırmak ve ihracat ağlarını genişletmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türk heyetinde yer alan 15 yerli bilişim firmasından biri oldu.

İletişim alanında geliştirdiği son teknoloji ürünlerle küresel pazarda da dikkati çeken ULAK Haberleşme, forum kapsamında önemli işbirliği adımları attı.

Türkiye genelinde 3 bine yakın yerli ve milli baz istasyonuyla hizmet veren ULAK Haberleşme, 4,5G'de elde ettiği başarı ve deneyimlerini 5G ve ötesi teknolojiler için referans olarak gösteriyor.

Heyet, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'la da bir araya geldi.