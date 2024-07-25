Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Kapasite kullanım oranı temmuz ayında yüzde 75,9 oldu
EKONOMİ

Kapasite kullanım oranı temmuz ayında yüzde 75,9 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanım oranı temmuz ayında yüzde 75,9 oldu
Yayınlanma Tarihi: 25.7.2024 10:23:28 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:20

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1778 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla 0,4 azalarak yüzde 75,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 75,9'a geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar 2023 2024
Ocak 75,3 76,2
Şubat 75,2 76,4
Mart 73,5 76,2
Nisan 75,4 76,7
Mayıs 76,0 76,3
Haziran 76,8 76,3
Temmuz 77,1 75,9
Ağustos 76,1
Eylül 77,3
Ekim 77,4
Kasım 78,0
Aralık 77,5
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Aralık mart 2024 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül şubat Kasım Ekim haziran temmuz Ağustos TCMB Nisan Mayıs

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN