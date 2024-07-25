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EKONOMİ

Güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe azaldı

Güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı.

Güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe azaldı
Yayınlanma Tarihi: 25.7.2024 10:23:28 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda geçen aya göre, hizmet sektöründe yüzde 1,1 azalarak 114,1'e, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 düşüşle 107,1'e ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azalarak 87,1'e geriledi.

Hizmet sektöründe temmuzda geçen aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,9, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,6 azalış gösterdi. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 1,2 arttı.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 6,2 geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,2, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,8 yükseldi.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,9 düşüş kaydedildi.

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Etiketler Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Perakende Ticaret Hizmet

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